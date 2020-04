Calcio&Finanza – Serie A, quanto spendono i club per i procuratori? Juventus in testa, cresce la spesa dell’Inter

E’ salita quest’anno la spesa dei club di Serie A nei confronti dei procuratori dei giocatori. Come riporta il portale Calcio & Finanza, in base all’art.8 sulla trasparenza della FIGC, nel 2019 sono stati spesi 187 milioni di euro per le commissioni ai procuratori, con una media di circa 8,55 milioni di euro per ciascuna squadra. Nel 2018 erano 171 milioni.

E le big del nostro campionato? Inter, Juventus, Milan e Roma speso da sole circa 119 dei 181 milioni complessivi: “A spendere più di tutte è stata la Juventus, passata da 24,3 a 44,3 milioni di euro, seguita da Inter (da 24,9 a 31,8 milioni di euro), Roma (da 22,9 a 23,2 milioni di euro) e Milan (da 16,7 a 19,6 milioni di euro). In generale, sono state soltanto queste quattro le squadre che hanno speso oltre 10 milioni di euro” si legge sul portale. La squadra che ha speso di meno in Serie A è stata il Brescia, con circa 500.000 euro.



