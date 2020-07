Inter, Lazio e Atalanta: è bagarre per il secondo posto. Il calendario della volata finale

Ammesso e non concesso che la Juventus sia già sulla strada per il nono Scudetto consecutivo (a meno di suicidi clamorosi), a contendersi i tre posti alle sue spalle si battono Inter, Lazio ed Atalanta. La distanza con il quarto posto occupato dalla Roma è abissale, motivo per cui è lecito credere che i primi quattro posti se li contendano le squadre sopra scritte. La vittoria dell’Inter nel posticipo di ieri contro il Torino è stata fondamentale: grazie ad essa, infatti, la squadra di Conte è momentaneamente seconda a pari punti con quella di Inzaghi. L’Atalanta, però, resta quella più in salute tra le tre.

Ecco qui di seguito il calendario della volata finale di Serie A (in maiuscolo le gare in trasferta).

JUVENTUS – SASSUOLO, Lazio, UDINESE, Sampdoria, CAGLIARI, Roma.

INTER – SPAL, ROMA, Fiorentina, GENOA, Napoli, ATALANTA.

LAZIO – UDINESE, JUVENTUS, Cagliari, VERONA, Brescia, NAPOLI.

ATALANTA – Brescia, VERONA, Bologna, MILAN, PARMA, Inter.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<