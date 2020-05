Callegari approva l’affare Icardi: “Allo stato attuale un affare d’oro per tutte le parti coinvolte”

Massimo Callegari, noto giornalista sportivo, ha detto la sua sulla notizia del giorno: la cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi al PSG. In molti infatti, soprattutto tra i tifosi, sostengono che l’Inter non abbia monetizzato a sufficienza e abbia svenduto un patrimonio. Tuttavia, analizzando il tutto a mente lucida, la verità è un’altra.

Come espresso sul proprio canale Twitter dallo stesso Callegari, la trattativa è stata invece fruttuosa per tutte le parti in campo: “Per me allo stato attuale, Covid incluso, è un affare per tutti e sotto tutti i punti di vista: tecnico, economico e della serenità del calciatore e dell’ambiente Inter. Senza contare che economicamente per Wanda e Icardi (stipendio raddoppiato) è stato un affarone. Tutti felici e contenti”.

