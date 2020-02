Cambiasso: “Inter concentrata sul campionato. In Europa League almeno in semifinale”

Dagli studi di Sky Sport Esteban Cambiasso, ex calciatore nerazzurro ed oggi opinionista per le gare di Champions League, ha analizzato nel dettaglio gli impegni di Inter e Roma in Europa League, puntando il dito sulle sensazioni dei nerazzurri in campo a Razgrad, contro il Ludogorets.

“Anche se non è dichiarato – racconta Cambiasso – le guerre di Inter e Roma sono quelle del weekend, non queste di Europa League. Il pensiero dei nerazzurri è rivolto al fine settimana e alla sfida di San Siro contro la Sampdoria, ma nonostante questo riuscire a vincere è sempre importante. Europa? Si dovrebbe arrivare almeno in semifinale”. Queste le parole del Cuchu che non si nasconde: l’Inter punta al campionato, ma l’obiettivo europeo dei nerazzurri è relativo al penultimo atto dell’Europa League, con la finale sullo sfondo.

