Social – Cambiasso a lezione di storia… da se stesso: il Cuchu riguarda le vittorie dell’Inter nella Champions 2009-10

Esteban Cambiasso a lezione di storia. A lezione di una storia – più precisamente – di cui è lui stesso maestro, professore ed esperto. L’ex calciatore dell’Inter (ed attualmente allenatore e commentatore televisivo) ha pubblicato sulle proprie Instagram stories una foto della sua televisione sintonizzata su Sky, con l’emittente satellitare intenta a trasmettere le fasi salienti dell’Inter nella Champions League 2009-2010, quella conclusasi con la vittoria finale dei nerazzurri.

“Sabato: lezione di storia”, scrive il Cuchu, lui che quella storia la conosce bene, essendo stato uno dei protagonisti in campo di quell’Inter che, con Mourinho, vinse tutto confermandosi sul tetto d’Italia e raggiungendo il vertice d’Europa. Giornata di rievocazioni, questa, dopo che sempre Sky ha trasmesso – in serata – la finale vinta dall’Italia ai Mondiali del 2006 contro la Francia, che consacrò gli azzurri di Lippi come campioni del mondo. Lezioni di storia, appunto. Ecco la foto pubblicata da Cambiasso.

