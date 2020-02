Cannavaro: “Il campionato si deciderà negli scontri diretti. Messi? L’Inter la più attrezzata”

L’Inter vince 4-2 il derby contro il Milan ed approfittando della sconfitta della Juventus sabato sera sul campo dell’Hellas Verona è di nuovo in testa alla classifica al pari dei bianconeri. La squadra di Antonio Conte dunque ritorna in vetta ed insieme alla Lazio – terza distante solo 1 punto – continua a dare del filo da torcere alla formazione di Maurizio Sarri.

Intervista da La Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro – ex Inter e Juventus – ha analizzato il momento della Serie e della lotta scudetto: “Prima si parlava di Antonio Conte come valore aggiunto, ma da gennaio la società ha rinforzato tantissimo la squadra. Ora l’unica differenza la fa la continuità di rendimento, che l’Inter sta acquisendo. Avesse avuto questi uomini in estate, Antonio non avrebbe fallito la qualificazione agli ottavi di Champions. Peccato, però per lo scudetto è in corsa, come per le Coppe. Una vittoria come quella del derby fa lievitare l’autostima del gruppo nel lavoro impostato da Conte. Sono convinto che mai come in questa stagione il campionato possa decidersi nello scontro diretto del primo marzo. Le distanze sono minime e per fortuna il finale non è già scritto come negli ultimi anni. E chi uscirà quella sera vincitore avrà un’autostima tale da poter vincere lo scudetto”.

Sulla suggestione chiamata Lionel Messi, Cannavaro risponde: “Mi piacerebbe vederlo con un’altra maglia. E con la nuova fiscalità in Italia ci si può provare. L’Inter mi pare la meglio attrezzata per il colpaccio”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!