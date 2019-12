Cannavaro su Lautaro: “Ha una voglia di far gol incredibile e ne beneficiano tutti”

Un grande inizio di stagione dopo un anno di ambientamento: Lautaro Martinez è la vera scoperta dell’Inter di Antonio Conte. Il Toro si è guadagnato prima affetto dei tifosi e poi gradimenti di top club europei come il Barcellona a suon di gol ma soprattutto di prestazioni.

L’attaccante argentino esce dal campo quasi sempre come il migliore in campo, la grinta e la fame sono la caratteristiche che lo contraddistinguono. E Fabio Cannavaro, ai microfoni di Sky Sport, lo esalta: “Mi aspettavo la sua esplosione, ha avuto problemi con ambiente ed allenatore ma quest’anno sta dimostrando che giocatore è. Un talento straordinario, ha una voglia di far gol incredibile, trasmette energia positiva a tutti i compagni e fa un lavoro incredibile. Ne beneficia anche Lukaku”.

