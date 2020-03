VIDEO – São Januário, minha casa: nasce la canzone per Fredy Guarin

C’è chi non ha mai dimenticato Fredy Guarin e ciò che ha fatto all’Inter, soprattutto per il suo attaccamento alla maglia e all’amore che ha dimostrato per questi colori. In Colombia, un suo fan accanito, ha deciso addirittura di dedicargli una canzone. Il titolo è São Januário, minha casa e su Youtube il video ha già ottenuto quasi 15 mila visualizzazioni.

L’autore della canzone ha scritto su Twitter: “Musica fatta per il nostro asso colombiano Fredy Guarin. Presto una clip dalla migliore qualità per te. SÃO JANUÁRIO MINHA CASA“.

Questo il testo della canzone:

Eu brotei direto, dá Colômbia,

Prá conhecer, Você,

Suas Glórias, e Sua História,

Me Fez, Amar Você,

Esse Amor, é coisa do Destino,

Meu Coração agora é Vascaíno,

À Torcida, Cantando é Lindo,

Não tem Melhor no Rio,

Eu, Não Vou Embora,

[↑Refrão↓]

Que, São Januário, Minha Casa,Agora,

Mc Darlan, Fredy Guarin, Torcedor Vascaíno,

Vamo sonhar, alto, sabe o que,

O Vasco é Pra Quem Acredita,

Eu brotei direto, dá Colômbia,

Prá conhecer, Você,

Suas Glórias, e Sua História,

Me Fez, Amar Você,

Esse Amor, é coisa do Destino,

Meu Coração agora é Vascaíno,

À Torcida, Cantando é Lindo,

Não tem Melhor no Rio,

Eu, Não Vou Embora,

[↑Refrão↓]

Que, São Januário, Minha Casa,Agora,

Mc Darlan, Fredy Guarin, Torcedor Vascaíno,

Vamo sonhar, alto, sabe o que,

O Vasco é Pra Quem Acredita,.