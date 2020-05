Capozucca: “Rimpiango Conte al Genoa, ma la proprietà aveva già scelto Malesani”

Sarebbe stato un gran colpo per il Genoa bloccare Antonio Conte nell’estate del 2011, anticipando anche la Juventus prima dell’inizio di un ciclo interminabile dei bianconeri. Difatti, come raccontato sulle pagine di pianetagenoa1893, l’ex direttore sportivo del Grifone Stefano Capozucca aveva fatto più di un pensierino nei confronti del tecnico leccese, grazie al suggerimento di Stellini che era già stato assistente dell’allenatore al Siena. A causa della scelta ricaduta su Malesani già comunicata dalla società, però, l’ex direttore ha dovuto assecondare la linea dirigenziale, portandosi dentro il grande rammarico negli anni successivi considerata la grandissima carriera avuta da Conte.

Questo il ricordo di Capozucca: “Allenatori rimpianti? Sì, ne ho due. Uno è Antonio Conte, lo volevo a tutti i costi: me lo consigliò Stellini dopo l’esperienza al Siena, ma la proprietà aveva già scelto Malesani. Il secondo nome è Massimiliano Allegri: Preziosi lo voleva prendere dopo il Cagliari. Sarei stato molto felice di averlo qui. Infine c’è un terzo allenatore, di cui non rivelo il nome per correttezza, che avrei gradito al posto di Andreazzoli a inizio anno”.

