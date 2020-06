Caressa a Radio Deejay: “Con il Sassuolo avrei fatto meno cambi di formazione. Hakimi? Un’ira di Dio”

Ai microfoni di Deejay Football Club, trasmissione radiofonica nel palinsesto di Radio Deejay, Fabio Caressa ha parlato del recente passo falso nerazzurro contro il Sassuolo. In particolare, l’errore maggiore commesso da Conte, per il telecronista sportivo, è quello dei troppi cambi rispetto alla vittoria contro la Sampdoria.

Ecco le parole di Caressa: “Sono rimasto perplesso dai cambi di formazione. Avrei cambiato un po’ di meno. Se vedi le difficoltà di una difesa quasi inedita, ti rendi conto che è quello l’errore. Il fallo di Skriniar, poi, nonostante sia un vero e proprio fallo di fatica, ti dimostra che fosse un po’ in difficoltà. In questo momento, io sarei andato con tutte le certezze; al massimo, sfrutti i cinque cambi. In più, vai sul 3-2 e ti mancano dei leader che ti facciano addormentare la partita. Poi, se Gagliardini sbaglia quel gol…“.

Inoltre, Caressa ha parlato anche dell’imminente arrivo in casa nerazzurra: “Hakimi è un grande giocatore. Può giocare in due ruoli diversi, anche se è perfetto per giocare largo a destra. Un giocatore completo: un’ira di Dio sulla fascia“.

