Caressa: “Da Pinamonti mi aspettavo di più. Doveva andare via dal Genoa, ma…”

Al termine di Fiorentina-Genoa il noto telecronista sportivo Fabio Caressa è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay per parlare della partita, e tra i vari argomenti ha parlato anche della situazione relativa ad Andrea Pinamonti, attaccante dell’Inter in prestito al Genoa che ha deluso in questa prima parte di stagione. Ecco le sue parole: “Lui era già d’accordo per andare via dal Genoa, ma c’era un problema burocratico tra Inter e Genoa. Se però andasse via, ci sarebbe una perdita economica importante. Pinamonti è bloccato da questo. Andrea mi ha deluso, mi aspettavo di più”.

