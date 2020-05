Cassano: “Rispetto Chiellini ma è da ammazzare perché in campo ti mena sempre”. E sulla A: “Come si fa a riprendere?”

La querelle Chiellini-Balotelli-Felipe Melo continua ad occupare le prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Antonio Cassano, ex giocatore dell’Inter, ha commentato il caso nella solita diretta serale su Instagram al fianco di un altro ex nerazzurro, Bobo Vieri.

Ecco le parole di Cassano: “Non conosco Felipe Melo, non ho mai giocato con lui e quindi non posso dire nulla. Mario è un bambino, un bravo ragazzo ma lo conosco superficialmente perché abbiamo giocato poco insieme in Nazionale. Ma ho un enorme rispetto per Chiellini, è uno che capisce molto di calcio. Fuori dal campo è uno dei ragazzi più intelligenti che abbia mai conosciuto, da dieci. In campo è da ammazzare perché ti mena sempre”.

L’elogio ad Ausilio: “E’ il numero uno tra i direttori sportivi. Poi c’è Walter Sabatini, tanta roba. E Giovanni Rossi del Sassuolo. Il resto vuole lo stipendio o si sa vendere sui giornali”.

Il punto sul futuro della Serie A: “Positivi nella Fiorentina, nel Torino e nella Samp. Come si fa a ricominciare così? La Sampdoria soprattutto è in una situazione critica visto che ha sei positivi”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!