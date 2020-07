Castellazzi: “Rigore Strefezza? Il portiere non può sparire. Conte ha fatto bene ma c’è rammarico”

Luca Castellazzi, ex portiere dell’Inter, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva all’indomani del successo nerazzurro per 0-4 sulla Spal: “Conte è a 6 punti dalla Juve, non sono pochi. Il campionato è nelle mani nella Juve, vincendo 3 partite porta a casa lo scudetto. E’ importante, nell’ottica di crescita, mantenere il secondo posto”.

Il bilancio su Conte: “Positivo, ha accorciato le distanze abissali dalla Juve. Ci sono stati errori dovuti alla fatica e ai ritmi della ripresa. Il rammarico è non aver approfittato di un’annata dove la Juve non era una schiacciasassi.

Rigore Strefezza: “A me successe un caso analogo con Marchisio quando ero in porta dell’Inter. Anche in quel caso non fu dato rigore, ma nell’uscita un portiere non è che può scomparire. E’ stato bravo Handanovic, per me il rigore non c’èra”.

L’elogio a Samir: “E’ il capitano e questo da ancora più peso al suo ruolo. Portiere che fa della costanza di rendimento il suo biglietto da visita. Con il Torino è stato un errore tecnico, possono capitare anche ai più grandi”.

