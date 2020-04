Cauet: “Zhang è ambizioso, pensa in grande. Messi all’Inter, perché no?”

Benoit Cauet, ex difensore e ora tifoso dell’Inter, dal profilo Instagram del giornalista Simone Togna ha deciso di far sognare i tifosi nerazzurri: “Se l’Inter può davvero prendere Messi? Certo che sì, non ho alcun dubbio. Steven Zhang è un presidente ambizioso e che ha voglia di fare le cose in grande, Suning ha un enorme potenziale economico. Non vedo perché dovrebbe essere un’utopia. L’Inter ha già una base forte, Lukaku e Lautaro, che non cederei, sono una coppia fantastica. Se il campionato dovesse riprendere sarà uno sprint e i nerazzurri potrebbero comunque farcela”.

Cauet ha poi proseguito rievocando i suoi ricordi in nerazzurro: “La mia gioia più grande è senza dubbio la Coppa Uefa del 1998. Fu una competizione dura, con anche la rimonta contro il Lione in trasferta o contro lo Strasburgo. Sapevamo sempre di poter vincere, perché dalla nostra avevamo un certo Ronaldo. A ben vedere la finale contro la Lazio fu quasi la partita più facile”.



