CdS – Blindare la porta, i gol e ritrovare Lautaro: ecco le tre missioni per l’Inter contro il Ludogorets

L’Inter affronterà domani sera il Ludogorets con tre “missioni” ben precise in mente: evitare di prendere gol troppo facilmente come spesso capitato nel nuovo hanno, ritrovare il gol e allo stesso tempo rivitalizzare Lautaro Martinez.

Come riporta anche il Corriere dello Sport infatti, i nerazzurri nel 2020 hanno cominciato a imbarcare più gol del previsto “Gli incontri giocati dal 6 gennaio a oggi sono stati 10 (7 in campionato e 3 in Coppa Italia) e solo in un’occasione, ovvero nella trasferta a Udine, la porta è rimasta inviolata. In tutte le altre gare Handanovic e Padelli hanno raccolto almeno una volta la palla in fondo al sacco. Un dato preoccupante e che fa riflettere anche se in Serie A Conte ha comunque la seconda retroguardia meno battuta del torneo. Alla lunga gli sbandamenti della squadra in fase di non possesso stanno iniziando a pesare e non a caso la media punti in campionato nel 2020 è scesa a 1,71 dopo che nei 17 match del 2019 era stata di 2,47. Tutto parte dalle rimonte subite: quella all’Olimpico è stata l’ottava” scrive il quotidiano.