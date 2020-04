CdS – Calcio, sì alla ripresa: dal 4 maggio allenamenti individuali, aspettando il ritorno alla normalità

Una certezza che aspetta solo di essere comunicata ed una speranza, fondamentale, per dettare la ripartenza. Il calcio italiano attende una ripresa che, per forza di cose, dovrà partire dal ritorno in campo per gli allenamenti. Come riportato infatti questa mattina dal Corriere dello Sport, nella serata di oggi il premier Giuseppe Conte darà il via libera agli allenamenti individuali a partire dal prossimo 4 maggio, in attesa di conoscere quelli che saranno i passaggi per un lento ritorno alla normalità.

Lavori nei centri sportivi, riaperti per i calciatori, ma sempre individuali, attendendo novità in ambito agonistico. Non ci sono ancora certezze invece per gli allenamenti collettivi, con la speranza di poter ricominciare le sedute standard a partire dal 18 maggio. Molto, se non tutto, dipenderà dal governo che nei prossimi giorni valuterà la Certificazione delle attività sportive preparata dal Politecnico di Torino ed inviata dal Coni all’esecutivo. In base a quella verrà valutata la riapertura dello sport italiano che, al momento, vive aggrappato a tante speranze.



