CdS – Coronavirus, parla l’avvocato Grassani: “Sì a stipendi sospesi: i club sono giustificati”

Intervistato sulle pagine del Corriere dello Sport, l’avvocato Mattia Grassani ha aperto all’ipotesi del taglio degli stipendi per i calciatori di Serie A: “Non si tratta di voler risparmiare o speculare ma di salvaguardare il rischio d’impresa”. La Lega Calcio sta valutando quest’opzione, con tagli che potrebbero toccare il 30% dei compensi.

Un problema da affrontare in materia economica, è sicuramente quello legato ai diritti televisivi: “È uno degli elementi che possono creare problemi alle società. L’altro è quello degli stadi vuoti: se si dovesse riprendere il campionato a porte chiuse, quanti soldi andranno persi?”. In caso di prolungamento del campionato oltre il 30 giugno, inoltre, vi è un’altra strada percorribile per i compensi dei calciatori: “Qualora il ritardo fosse inferiore al periodo di sosta forzata, verrebbero pagati solo per la fase di extension del calcio. Si gioca fi no al 15 luglio? I tesserati prendono mezzo stipendio. O in alternativa: vengono pagati adesso regolarmente e poi giocano senza stipendio le partite di luglio”.

Per quanto riguarda i calciatori svincolati o in prestito, invece, non cambia nulla: “Continuano a giocare per il club che li ha tesserati nella stagione ’19/’20. Con gli emolumenti stabiliti. Non cambia nulla. Vale anche per gli allenatori e per i direttori sportivi. Ma serve un accordo, prima”. Infine, Grassani parla anche di un eventuale stop definitivo, senza ripresa dei campionati: “Al momento possono essere formulate tante ipotesi ma un precedente in ambito sportivo non c’è. Potrebbe configurarsi un campionato di Serie A allargato, nella stagione ’20/’21. E’ successo qualcosa di simile, anche se per cause interne all’ordinamento sportivo, con la Serie B a 24 squadre nel 2003/’04”.

