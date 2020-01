CdS – Da Young e Moses ad Eriksen: una fabbrica di assist per Conte, Lautaro e Lukaku

Ashley Young, Victor Moses e Christian Eriksen: è un’Inter sempre più formato Premier League, in attesa dei centimetri e dei gol di Oliver Giroud. Con la finestra invernale di calciomercato, la dirigenza nerazzurra ha messo a segno dei importanti colpi che sicuramente vanno a rafforzare la rosa di Conte che ha dimostrato alcune lacune in questa prima parte di stagione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, se Young e Moses rappresentano un upgrade per le corsie esterne nerazzurre, un giocatore come Christian Eriksen all’Inter negli ultimi metri manca da tempo. Un trequartista/centrocampista di qualità tecnica assoluta, pronto a sfornare assist al duo Lukaku-Lautaro, che permetterà a Conte pure di poter a volte virare sul 3-4-1-2. Non solo il cross dalle fasce, cambierà il modo di giocare anche dei due attaccanti nerazzurri che dovranno muoversi con pericolosità sul filo del fuorigioco.

