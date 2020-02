CdS – Derby, San Siro sarà sold out: Inter sesta in Europa per media spettatori

Chi aveva scelto di non lasciarsi sfuggire il derby di Milano può vantare già il biglietto tra le mani. Per gli ultimi indecisi toccherà invece correre più forte degli altri perché San Siro è già vicinissimo al sold out. Poche centinaia di tagliandi ancora in vendita per la sfida di domenica sera, una delle più seguite in tutto il mondo.

Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport di oggi, la gara del Meazza sarà la quinta in stagione con oltre 70mila spettatori. Oltre a Barcellona e Juventus si iscrivono alla lista anche Atalanta e Brescia, in attesa del derby e del Napoli in Coppa Italia. Sesto posto europeo per media spettatori: con 64.889 tifosi in media sugli spalti, i nerazzurri viaggiano con grandi numeri dietro ai colossi europei. Primo il Borussia Dortmund con 81132 seguito da Bayern e Manchester United, rispettivamente con una media di 75000 e 72569 spettatori. Barcellona (72438) e Real Madrid (6242) ai piedi del podio, con l’Inter pronta a restare aggrappata al treno europeo. Numeri da capogiro se confrontati con le altre italiane: +10mila sul Milan, +24mila su Roma e Lazio e +25mila invece sulla Juventus. Cresce la creatura di Conte ma cresce anche la fiducia da parte dei tifosi interisti, di nuovo protagonisti di un sold out stellare.

