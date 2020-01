CdS – Frenata nella trattativa per Gabigol: troppi i 5 milioni richiesti dal giocatore

Una frenata nell’affare Gabigol che complica i piani di gennaio dei nerazzurri. A riferirlo è il Corriere dello Sport che racconta di una richiesta elevata del calciatore in merito allo stipendio da percepire con il Flamengo. Nessun problema per il cartellino del giocatore, per il quale il club rubronegro si era accordato con l’Inter su una base di poco inferiore ai 20 milioni.

Ciò che sorprende sono invece i 5 milioni richiesti dal giocatore come stipendio. Una cifra ritenuta elevata da parte della società rossonera che ha provocato uno stand by nella trattativa. Nerazzurri in attesa del sì definitivo, con Gabigol che è tornato a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter ma che, in attesa di concludere l’affare legato alla sua nuova avventura al Flamengo, si trova ancora in Brasile al centro dei rumors di mercato. Le alternative raccontano di un interessamento da parte del West Ham, ma al club nerazzurro non è ancora giunto nulla di concreto.

