CdS – Giroud promesso sposo di Lazio e Inter: testa a testa in campo e sul mercato

Ad un passo prima dall’Inter e poi dalla Lazio, prima di restare al Chelsea almeno per altri sei mesi. Il Corriere dello Sport di oggi sottolinea gli incroci sfiorati per Olivier Giroud, a lungo corteggiato dalla Beneamata nel recente mercato di gennaio che ha rischiato di essere beffata proprio dai biancocelesti, vicinissimi all’attaccante francese prima del blocco ordinato da Lampard.

Conte aveva già allenato Giroud ai tempi del Chelsea e lo aveva designato come possibile sostituto di Romelu Lukaku negli ultimi sei mesi di campionato. Il pressing dei nerazzurri ha permesso al giocatore di raggiungere un’intesa con il suo ex allenatore e con il club interista che, dopo l’assalto ad Eriksen, non è più riuscita a trasformare in missione compiuta l’operazione per il francese. La Lazio agli sgoccioli di gennaio si è fatta avanti con insistenza, complice anche la volontà di Inzaghi, ed aveva raggiunto un accordo con il giocatore per un triennale da 2,5 milioni più bonus, con 5 milioni da versare nelle casse del Chelsea. Tutto fatto, o quasi, prima del diktat di Lampard: Giroud non si muove dai Blues. Dispetto all’Inter solo sfiorato da parte dei biancocelesti, chiamati all’impresa nel Sunday Night di Serie A per vendicare anche i dispetti di mercato.

