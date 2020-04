CdS – Il calcio è fermo e le TV si adeguano: Dazn non liquiderà la sesta tranche

Siamo arrivati al tanto temuto momento: nel momento in cui il calcio italiano è fermo e dunque gli spettatori non vedono alcuna partita, le emittenti televisive si stanno adeguando di conseguenza. Come riporta il Corriere dello Sport nell’edizione odierna infatti Dazn non verserà la sesta ed ultima tranche dei diritti del calcio italiano.

Nessuna partita, nessuno spettatore e l’emittente vuole tutelare i propri clienti. Da Londra infatti fanno sapere che Dazn ha già deciso per questa tranche ma non solo: vuole vederci chiaro anche per la prossima stagione. Non ci saranno accordi per la prossima stagione fin quando non ci sarà chiarezza sui calendari: sono 193 i milioni versati nelle casse della Lega per 114 match. 64 di questi 193 sono al momento congelati.



