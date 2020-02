CdS – Inter già al lavoro per la Coppa Italia: conferme per Padelli, si rivede Lautaro

Con le gioie del derby ancora da smaltire, i nerazzurri tornano in campo nella giornata di oggi per preparare la delicata sfida di Coppa Italia contro il Napoli, in programma mercoledì alle 20.45 a San Siro. Come riportato dal Corriere dello Sport, contro i partenopei tra i pali verrà confermato Padelli, complice l’infortunio di Handanovic e con lo staff medico che spera di recuperare lo sloveno per la gara di campionato contro la Lazio.

Si rivedrà in campo invece Lautaro Martinez dopo le due giornate di squalifica rimediate contro il Cagliari che non gli hanno permesso di scendere in campo nella trasferta di Udine e soprattutto nel derby vinto contro il Milan. L’argentino tornerà titolare prima di rendersi di nuovo protagonista in campionato, con la Lazio pronta ad ospitare i nerazzurri nello scontro ad alta quota.

