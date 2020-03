CdS – Inter, la crisi ridisegna anche i prestiti: incerti i riscatti dei big, da Icardi a Perisic

Un poker di nomi caldi e diverse situazioni da risolvere in piena emergenza dettata dal Coronavirus. I quattro prestiti pesanti che l’Inter dovrà affrontare entro la prossima estate rischiano di fare i conti con la nuova crisi del mercato, il tutto in attesa di conoscere quello che sarà il nuovo calendario europeo, con la Beneamata ancora impegnata su più fronti. L’edizione odierna del Corriere dello Sport sintetizza le questioni Icardi, Perisic, Joao Mario e Lazaro, i nerazzurri che hanno lasciato Milano a titolo temporaneo e per i quali l’Inter spera di far cassa.

70 milioni sul piatto da parte del PSG per assicurarsi l’argentino e la corte della Juventus che continua a monitorarne ogni passo. Mauro Icardi attende di conoscere il suo futuro e l’Inter spera di incassare il massimo dalla sua cessione che rischia di essere influenzata dalle nuove dinamiche di mercato dettate dalla crisi. Situazione simile quella di Ivan Perisic: prestito con opzione di riscatto a 20 milioni per il Bayern, orientato all’acquisto prima dell’infortunio e dello stop globale. Difficile il riscatto di Lazaro da parte del Newcastle: 4 gare, 1 gol e 23 milioni per acquistarlo, cifra ancora eccessiva per quanto dimostrato in campo. Chiude il poker Joao Mario: russi orientati verso il riscatto, ma anche nel caso della Lokomotiv Mosca bisognerà attendere la fine dell’emergenza che rischia di giocare un ruolo chiave nel ridisegnare il calcio europeo.

