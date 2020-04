CdS – L’Inter rinuncia a parte degli stipendi: occhio al nodo dei prestiti

Sulla falsa riga della Juventus, anche l’Inter ha iniziato a muovere i primi passi per aiutare le casse della società in questo momento davvero difficile per l’economia. Con il calcio giocato fermo gli introiti sono pari a zero e dunque giocatori e staff tecnico – compreso il mister Antonio Conte – hanno deciso di tagliarsi parte del loro ingaggio.

Come riporta il Corriere dello Sport però al momento il club ha fatto di sapere che non è ancora il momento di affrontare il discorso: c’è prima da capire se e quando si tornerà a giocare. Il quotidiano pone poi l’accento sui nodi contrattuali: sono molti infatti i giocatori interisti in prestito, Biraghi, Moses, Sensi, ed altri con il contratto in scadenza, come Borja Valero, Padelli, Berni e Young.



