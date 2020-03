CdS – L’Inter torna ad Appiano Gentile: Handanovic e Gagliardini recuperati, Sensi ancora fuori

Al di là di come finirà in campionato, l’unica certezza che al momento regna in casa Inter riguarda il match in programma giovedì sera contro il Napoli al San Paolo. Per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, servirà la migliore formazione possibile capace di ribaltare la sconfitta subita all’andata per una rete a zero. Per fortuna di Antonio Conte, dall’infermeria sono arrivate buone notizie, visto che sia Handanovic che Gagliardini sono tornati adesso disposizione.

Come raccontato questa mattina dal Corriere dello Sport sulle proprie pagine, ieri – come da programma – il tecnico interista ha concesso il giorno libero alla sua squadra. Oggi, però, il gruppo è rientrato ad Appiano Gentile per riprendere il lavoro, riaccogliendo i calciatori recuperati di cui sopra. Unico infortunato al momento rimane dunque il solo Stefano Sensi, il quale – dopo essersi visto nel match di andata – sembra comunque sulla via del recupero.