CdS – Lukaku per la prima volta al San Paolo dopo un inizio da fenomeno: meglio anche di Ronaldo

Se Antonio Conte ha insistito tanto per avere un giocatore come lui nella sua squadra c’era sicuramente un motivo: Romelu Lukaku si è subito guadagnato l’affetto e l’amore dei tifosi grazie alle prestazioni di questo inizio di stagione. Per l’ex United – scrive il Corriere dello Sport – 12 reti in 17 giornate: mai nessuno dal 1994-1995 ha fatto come, neanche Ronaldo il fenomeno.

Stasera – per la prima volta sul manto erboso del San Paolo – Lukaku vuole riprendere da dove ha lasciato, ovvero con una doppietta. Ha chiuso il 2019 contro il Genoa trascinando i suoi compagni complice l’assenza di Lautaro Martinez con una doppietta: stasera nel mirino c’è il Napoli per iniziare ancora meglio il nuovo anno.

