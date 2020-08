CdS – Sanchez vuole sbloccarsi in Europa e cerca la rivincita sul Manchester United: il Bayer è avvisato

E’ stato il giocatore più propositivo e più in forma dopo la ripresa post lockdown e da giovedì è ufficialmente un calciatore dell’Inter per 3 stagioni grazie ad un’operazione incredibile: Alexis Sanchez ora vuole tornare decisivo anche in Europa dove – come riporta il Corriere dello Sport – manca visita da tre anni.

Lunedì sera contro il Bayer Leverkusen può essere la partita giusta soprattutto per quanto fatto vedere negli ultimi mesi. La conferma della società nerazzurra può essere un’importante iniezione di fiducia per il cileno che intravede anche la possibilità di prendersi una rivincita sul Manchester United, club che lo ha lasciato andare. In finale infatti l’Inter potrà sfidare gli inglesi, e chissà che non sarà proprio Sanchez il protagonista.

