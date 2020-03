CdS – Torna con la Juve Brozo l’instancabile: più chilometri corsi di tutta la Serie A uniti a una grande qualità

Alla vigilia del big match tra Juventus e Inter che potrebbe valere un bel pezzo di scudetto iniziano i primi ragionamenti sulle formazioni che scenderanno in campo. Sicuramente le notizie più liete dalla sponda nerazzurra sono il rientro da titolari di capitano e vice: Handanovic e Brozovic, come riportato dal Corriere dello Sport.

Quest’ultimo in particolare è mancato come non mai al centrocampo nerazzurro; Brozo infatti per l’ennesimo anno consecutivo è il giocatore che più di tutti corre in Serie A, circa 12,5 chilometri a partita, con uno scarto dal secondo posto (Kulusevski) di più di mezzo chilometro. Quest’anno poi il croato ha aggiunto anche una partecipazione importante in zona gol mettendo a segno ben 3 reti e 5 assist per i compagni.

Questa partita sarà particolare anche per lo scontro a distanza con l’altro regista della partita ovvero Miralem Pjanic; senza dubbio i due esponenti più forti nel loro ruolo avranno modo di confrontarsi più volte in mezzo al campo, specialmente se Conte dovesse insistere col suo pressing altissimo che prevede il vertice basso alzarsi sul regista avversario.

