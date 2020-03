CdS – Uefa, sì al rinvio di Euro 2020: ipotesi Final Eight per Champions ed Europa League

Sembra essersi convinta anche la Uefa, costretta a fare i conti con la pandemia del Coronavirus che non conosce tregua né attimi di pausa. Tutto bloccato in Italia, anche il calcio, mentre l’Europa attende sviluppi e spera di tornare alla normalità. Come raccontato dal Corriere dello Sport, anche i vertici di Champions ed Europa League riflettono sul da farsi, con lo spettro di Euro 2020 deciso ad allontanarsi definitivamente.

L’obiettivo è quello di completare il cerchio delle coppe europee arrivando alla finale ed alla consegna dei trofei. Per questo motivo sarà inevitabile, secondo il quotidiano, prolungare la stagione oltre il 1 giugno, rinviando di fatto gli Europei. Questione di priorità della Uefa che sta riflettendo su come chiudere la Champions – si pensa ad una Final Eight una volta conclusi gli ottavi – ed Europa League, che fa i conti con lo stesso discorso. In questa situazione, la Serie A potrebbe così trovare il tempo per chiudere il suo girone, con le squadre impegnate in campo sia in campionato che nelle coppe europee. Tutto ancora da definire: martedì nel vertice a Nyon si deciderà gran parte del futuro del nostro calcio.

