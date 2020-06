Social – L’ex nerazzurro Cedric Soares annuncia il rinnovo con l’Arsenal

Cedric Soares, nella sua breve parentesi nerazzurra, ha lasciato buone sensazioni in casa Inter: applicazione, voglia di sacrificarsi e di spingersi al massimo per sudarsi la maglia. Dopo essere tornato in Inghilterra, al Southampton, per lui è arrivata l’opportunità Arsenal, che ora verrà prolungata ulteriormente. Cedric, infatti, ha annunciato tramite un post su Twitter di aver rinnovato il suo contratto con i Gunners.

Ecco le parole di Cedric: “Sono lieto di annunciare che ho firmato un accordo a lungo termine per rimanere all’Arsenal. Sono stato molto frustrato dal modo in cui gli infortuni mi hanno tenuto lontano dal campo finora, ma sto lavorando più duramente possibile per tornare in campo al più presto. Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato. Andiamo, Gunners!”.

