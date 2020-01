Cena milanese tra Marotta e l’agente di Eriksen: trattativa ai dettagli

Continua senza sosta il pressing dell’Inter per raggiungere nel più breve tempo possibile gli accordi per Christian Eriksen. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta avrebbe incontrato a cena l’agente del calciatore danese a Milano per cercare di limare ogni dettaglio prima della firma.

Assalto finale da parte della Beneamata per il calciatore del Tottenham. Nelle ultime ore si sono rincorse le novità in merito al centrocampista degli Spurs: 17-18 milioni sul piatto per il giocatore ed uno stipendio da 10 milioni fino al 2024. Queste le ultimissime in merito al calciatore, con Marotta impegnato in prima persona per convincere definitivamente l’agente e chiudere in conti per il colpo da novanta di questo mercato di gennaio. Inter forte su Christian Eriksen: il danese è pronto a lasciare il Tottenham.

