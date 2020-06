C&F – San Siro rivalorizzato nel nuovo distretto: ecco le immagini

Continuano i lavori per il Nuovo Stadio di Milano, il nuovo Meazza. Il quartiere di San Siro sarà completamente rivalorizzato e l’attuale impianto sarà messo a nuovo per guardare ancora una volta verso il futuro. Come riporta Calcio&Finanza: “Il nuovo distretto di San Siro ha l’obiettivo di rivalorizzare l’impianto esistente e ricucire il tessuto urbano del quartiere restituendo un area d’eccellenza destinata a diventare un modello di uno stile di vita sano a Milano”, hanno spiegato Inter e Milan.

Continua: “Lo Stadio Meazza diventerà il cuore del nuovo distretto dedicato allo sport e all’intrattenimento, per la comunità e la città di Milano. Come richiesto dai Club, i nuovi progetti – che saranno sviluppati nel dettaglio in fase di progettazione definitiva – prevedono di mantenere le rampe della Tribuna Est, parte delle Curve Nord e/o Sud e una delle torri”.

Ecco le immagini pubblicate:



