Champions e Europa League nel weekend? Lo propone la Uefa: ecco la posizione dei club di Serie A

Stagione 2019-20, le coppe europee si concluderanno regolarmente? Una domanda che, nonostante la conference call di martedì, resta bene impressa nella testa degli organi presenti alla riunione: Uefa, club, Leghe e FIFpro Europe, ovvero il sindacato dei giocatori. In conferenza si sono discussi e concordati all’unanimità i principi di un piano di emergenza per la stagione sportiva 2019-20. Vista l’emergenza Covid-19, spiega l’Adnkronos, si è parlato della possibilità di far giocare anche le gare di Champions ed Europa League nel weekend, con l’obiettivo di concludere regolarmente la stagione in corso.

La proposta, però, non trova d’accordo diversi club di Serie A, tanto che nell’assemblea prevista nella giornata di domani la maggioranza delle società sarebbe pronta a votare contro la decisione di giocare Champions ed Europa League nel weekend, riaprendo quindi inevitabilmente la discussione e l’incertezza sul tema dei calendari legati all’emergenza Coronavirus.

