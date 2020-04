Champions League, clamoroso da Repubblica: “Con la soluzione ranking Inter e Atalanta fuori!”

Uno dei nodi principali da sciogliere, relativo all’eventuale non ripartenza della Serie A, riguarda l’assegnazione dei posti nelle coppe europee e di promozioni e retrocessioni (lo Scudetto, salvo clamorosi ribaltoni, non verrà assegnato). Secondo quanto riportato da Repubblica.it, tre sarebbero le ipotesi al vaglio delle autorità competenti per identificare le prossime squadre qualificate in Champions League, delle quali una davvero clamorosa.

Classifica scorsa stagione – Una delle ipotesi prevede la possibilità che vengano assegnati i quattro posti Champions alle squadre arrivate nelle prime posizioni della scorsa stagione, andando quindi ad annullare tutte le partite disputate in questa. Qualora accadesse – l’ipotesi resta poco probabile – andrebbero in Champions League Juventus, Napoli, Inter e Atalanta.

Ranking UEFA – Qualora la decisione spettasse invece alla UEFA, organizzatrice della manifestazione europea, potrebbe essere impugnato il relativo ranking. E qui, arriverebbe l’incredibile: tra le italiane, infatti, sbarcherebbero in Champions Juventus (n.5 nel ranking), Roma (n.15), Napoli (n.16) e Lazio (n.36). Rimarrebbero invece tagliate fuori Inter e Atalanta, rispettivamente n.50 e 51.

Classifica fino alla 26a – L’ultima ipotesi prevede il congelamento della classifica al termine della 26esima giornata, l’ultima disputata interamente in Serie A, e la conseguente qualificazione delle prime quattro in quel momento della stagione: Juventus, Lazio, Inter e Atalanta.

