Chiellini racconta il primo Scudetto con Conte: “Nel 2012 ci toccò tifare Inter!”. E polemizza sul 2006

C’è un po’ di tutto, nell’ultimo aneddoto – l’ennesimo – uscito come estratto dell’autobiografia di Giorgio Chiellini (“Io, Giorgio”, il titolo): c’è Antonio Conte (perché Conte allenava la Juventus all’epoca dei fatti), c’è l’Inter (perché, di fatto, l’Inter, battendo il Milan, fece vincere alla Juventus il primo Scudetto del ciclo juventino inaugurato nel 2011). E infine c’è pure la vecchia polemica sullo Scudetto del 2006, assegnato dai tribunali e dalla storia all’Inter ma ancora oggetto di contesa, verbale se non più giudiziaria. Chiellini, nell’estratto del suo libro in questione, ricorda il primo Scudetto vinto con la Juventus nel mese di maggio 2012.

Scrive Chiellini: “Contro il Lecce pareggiammo il mercoledì, e il sabato eravamo già partiti per Trieste – racconta – Ci toccava andare a giocare contro il Cagliari tifando l’Inter, perché a Milano c’era il derby, pensate un po’ come eravamo ridotti! (…) Poteva succedere di tutto. Se avessimo pareggiato e il Milan avesse vinto… Ma dopo 6 minuti eravamo già in vantaggio, e l’Inter ne fece 4 al Milan. Sul nostro 2-0, autogol di Canini, ci concentrammo sul risultato del derby milanese, e a un certo punto capimmo che era fatta”.

Poi, puntuale quanto immancabile, la polemica sugli Scudetti vinti dalla Juventus: “Non era il mio primo Scudetto. O forse sì. Sul campo in realtà lo avevo già vinto nel 2006, ero giovane, avevo messo insieme 23 presenze in partite vere, quelle importanti Capello me le faceva giocare tutte. Insomma, mi era sembrato sin troppo facile, non me n’ero quasi reso conto. Poi la B era stata una festa, avevo 21 anni, tante offerte, ma dove andavo? Ero alla Juve”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!