Chiellini: “Conte ti fa entrare in un’altra dimensione, con lui fino alla morte. Scudetto? Non sottovalutate l’Inter”

Fa bene Giorgio Chiellini a sottolineare i meriti avuti da Antonio Conte ai fini della nascita del lungo ciclo di vittorie della Juventus in Italia. Il difensore e capitano bianconero, intervistato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, evidenzia quanto fatto dall’allenatore leccese nei tre anni trascorsi sulla panchina a Torino, sia in termini di risultati che di gestione. Tecnico che quest’anno si sta trovando di fronte per la prima volta da avversario all’Inter e che, fin quando l’aritmetica non dirà il contrario, sarà a tutti gli effetti un concorrente diretto per la corsa allo scudetto.

Queste le parole di Chiellini: “Con Conte fu un inizio da zero, siamo partiti da una base molto bassa e abbiamo costruito le fondamenta della casa. E’ una persona che ti fa entrare in un’altra connessione: ti dà tanto e pretende tanto. A volte ti esaspera, ma con lui fino alla morte. Non sottovalutate l’Inter, se batte la Samp è a meno 6 e poi conosco l’allenatore e i giocatori. La Lazio sta facendo un percorso bellissimo, Luis Alberto, Milinkovic e Immobile sono poesia, si godano questo momento. Ma non in eterno…”.

