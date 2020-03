CIES – Crollano i valori dei calciatori: per l’Inter perdite del 35,7%

L’Inter fa i conti con le perdite dovute allo stop delle competizioni, ma i nerazzurri sono in buona (si fa per dire) compagnia. Secondo quanto stimato dal Cies, l’Osservatorio del calcio, le perdite dei club nei 5 maggiori campionati europei sarebbero ingenti; la squadra di Antonio Conte è una di quelle che subirà le perdite maggiori in percentuali, ma c’è chi subirà danni decisamente più gravi.

PERDITE IN % – Per quanto riguarda le perdite in percentuali, il primato spetta ad una francese. In base alla durata dei contratti, all’età dei calciatori, alla carriera ed al rendimento nell’ultimo periodo, il Marsiglia è la compagine che registra le perdite maggiori (-38%); al secondo ed al terzo posto, invece, troviamo Inter (-35,7%) ed Hellas Verona (-34,3%).

PERDITE TOTALI – Per quanto riguarda le perdite totali in base al valore dei calciatori, invece, bisogna spostarsi in Inghilterra ed in Spagna: comanda il Manchester City con un danno da 412 milioni di euro, mentre a completare il podio ci sono Barcellona (366) e Liverpool (353).

