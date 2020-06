GdS – Le cinque mosse di Conte per il finale di stagione: tattica, recuperi e riscatti personali

Forza cinque: Antonio Conte aggiunge un’unità al famoso gioco per i più piccoli, per plasmare definitivamente la sua Inter in una squadra da temere in questo finale di stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex CT della Nazionale avrebbe in mente cinque mosse per concludere quest’atipica stagione calcistica nel migliore dei modi.

Innanzitutto, le prime due facce fondamentali per questo periodo denso di appuntamenti sono in difesa: Danilo D’Ambrosio e Diego Godin hanno pienamente recuperato dagli acciacchi pre-Napoli, ed ora sono pronti a far rifiatare i titolarissimi Skriniar e de Vrij, con Bastoni che prende sempre più quota nell’11 di partenza delineato da Conte.

Passando al centrocampo, si aggiungono altri due elementi nella visione ideale del tecnico pugliese: Sensi e Moses. Se l’ex Sassuolo potrebbe diventare un sesto uomo di lusso, il nigeriano ex Chelsea si prepara ad una staffetta su entrambe le fasce nel centrocampo a cinque dei nerazzurri: Candreva e Young, infatti, avranno bisogno di riposo.

Infine, la quinta ed ultima mossa (ma non per importanza) è Alexis Sanchez. Il cileno è stato una delle note più liete nella sfida di Coppa Italia al Napoli, nonostante i pochi minuti a disposizione; troverà spazio, soprattutto se Lautaro continuerà ad avere i pensieri rivolti al Camp Nou. L’ex Manchester United vuole mostrare il suo vero valore, e Conte non fa altro che attenderlo.

