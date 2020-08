Classifica gol, assist, presenze e… i record di Lukaku: la stagione 2019/2020 dell’Inter in numeri

La stagione non si è conclusa nel migliore dei modi con il ko rimediato nella finale di Europa League con il Siviglia ma ha certificato i grandi passi in avanti della squadra nerazzurra che ha chiuso al secondo posto in classifica, ad un solo punto di distanza dalla Juventus.

Un’annata segnata dall’emergenza sanitaria del coronavirus che ha visto l’Inter anche raggiungere le semifinali di Coppa Italia. Come riportato dal sito ufficiale del club, sono state 54 le partite disputate dall’Inter nella stagione 2019/2020, 113 i gol realizzati dai nerazzurri, nuovo record del club in una singola stagione tra campionato e coppe da quando esiste la Serie A a girone unico (dal 1929/30): superato il numero di reti segnate nel 2006/07 e 1950/51.

Classifica goleador: “Il miglior marcatore stagionale è stato Romelu Lukaku: oltre ad aver stabilito il proprio primato di reti stagionali in carriera, l’attaccante belga ha eguagliato Ronaldo (stagione 1997/1998) nel numero di gol al primo anno in nerazzurro. Lukaku ha disputato 51 presenze, segnando 34 gol su 69 tiri nello specchio: 23 gol in Serie A, 7 in Europa League, 2 in Champions League e 2 in Coppa Italia. Lukaku è andato a segno in 26 partite differenti, segnando 11 gol vittoria. Lukaku ha realizzato 15 reti in trasferta in questo campionato, eguagliando il record di marcature esterne in una singola stagione per un giocatore dell’Inter (Istvan Nyers nel 1949/50)”.

Classifica assist: “L’Inter è la squadra dei maggiori cinque campionati europei ad aver realizzato più reti di testa considerando tutte le competizioni nel 2019/20: ben 26. A dividersi la palma di miglior assistman della stagione sono Alexis Sanchez e Marcelo Brozovic, entrambi a quota 9. Segue Antonio Candreva con 8, davanti a Biraghi (7), Lukaku e Barella (6).

Classifica presenze: “Il giocatore che ha raccolto il maggior numero di presenze in stagione è stato Romelu Lukaku, 51 presenze su 53 partite giocate dalla squadra. Seguono Lautaro Martinez, 49 presenze, Handanovic, 48, Brozovic e de Vrij 46. Per quanto riguarda i minuti giocati, il podio è così composto: 4.585′ Handanovic, 4.425′ Lukaku, 4.260′ de Vrij”.

Miglior difesa della Serie A: “24 vittorie, 10 pareggi, 4 sconfitte: il campionato dei nerazzurri si è chiuso con 82 punti e il secondo posto, alle spalle della Juventus che ha chiuso a 83. L’Inter ha fatto registrare numeri importanti sia in attacco che in difesa. 81 i gol segnati, un record per il club dal 1951/1952, quando ne furono realizzati 86. La difesa è stata la migliore della Serie A: 36 gol subiti, con 14 partite senza subire gol. I nerazzurri sono stati la squadra che hanno incassato meno tiri nello specchio in tutto il campionato (120).

Il cammino in Europa: “ Per l’Inter 12 partite in Europa in stagione: 6 in Champions League e 6 in Europa League, con l’amaro epilogo in finale. Il bilancio è di 7 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, con 25 gol realizzati e 14 subiti. Romelu Lukaku è stato il primo giocatore a segnare in sei partite consecutive della fase a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee da Cristiano Ronaldo tra il 2012 e il 2013. Lukaku ha stabilito il nuovo record di gare di fila a segno in Coppa UEFA/Europa League (11), superando Alan Shearer (otto nel 2005 con il Newcastle).

