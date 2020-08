Sky – Clima teso in casa Inter: gli scenari dopo la sfuriata di Conte, tra l’addio ed i cambiamenti in società

Gli strascichi della vittoria nell’ultima di campionato in casa dell’Atalanta sono tutt’altro che colmi di gioia e spensieratezza. Alla vigilia del ritorno in campo europeo contro il Getafe, si aprono infatti gli scenari sul futuro dei nerazzurri, dopo la sfuriata di Antonio Conte al triplice fischio della sfida di Bergamo: la spaccatura tra l’allenatore e la società è netta.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la certezza, al momento, è una: non si andrà avanti così, ergo serve un cambiamento. La società, dal canto suo, non ha mai messo in discussione l’operato di Antonio Conte, il quale non vuole più apparire da “parafulmine“, parafrasando le sue dichiarazioni. Le valutazioni tra il tecnico e la società, dunque, saranno cruciali in vista delle decisioni da prendere per il futuro.

Gli scenari, dunque, sarebbero principalmente due. Da una parte, un addio prematuro di Conte, con Allegri in pole position per sostituirlo, esattamente come avvenuto alla Juventus; dall’altra, un cambiamento da parte della società, con delle decisioni da prendere a livello di organico, probabilmente liberandosi della famosa talpa di cui parlava Spalletti, citato dallo stesso Conte nelle dichiarazioni di ieri sera. Quest’ultima ipotesi, però, al momento appare più complessa.

