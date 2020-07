CM.com – Commisso è furibondo e vuole Spalletti alla Fiorentina: pronti 4,5 milioni a stagione

Non è un’aria tranquilla quella che si respira in casa Fiorentina. La squadra di Commisso è reduce dalla clamorosa sconfitta casalinga per 3 a 1 contro il Sassuolo, che va a sommarsi ad una serie di risultati negativi. Sono momenti di riflessione da parte della società, che oltre ai giocatori mette sul banco degli imputati anche Giuseppe Iachini. La squadra viola ha raccolto un solo punto nelle ultime tre partite ed è decisamente un risultato che va al di sotto delle aspettative del club.

Ecco perché, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il numero uno della Fiorentina sta pensando seriamente di cambiare allenatore e il sogno si chiama Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha più volte speso parole di gradimento verso la società viola, augurandosi un giorno di guidarla. Commisso lo corteggia ormai da tempo e sarebbe pronto a mettere sul piatto 4,5 milioni di euro a stagione per portarlo a Firenze. Ci sono anche delle alternative estere, come Blanc ed Emery, ma il tecnico di Certaldo resta in cima alla lista dell’imprenditore americano.

