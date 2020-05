Rodrigo Codas (intermediario Podolski): “Boca? Non è impossibile, non ci va a passeggiare. Farà dimenticare De Rossi”

Ora gioca (da poco) all’Antalyaspor, ma Lukas Podolski potrebbe già cambiare squadra. Potrebbe farlo in estate, per approdare – o meglio, ri-approdare – ad altri palcoscenici rispetto a quelli del campionato turco, in uno scenario, comunque, a lui nuovo: il campionato argentino. Sì, perché – come dichiarato a Diario Olé da Rodrigo Codas, l’intermediario che nei primi mesi dell’anno lo offrì all’Olimpia – la carriera di Podolski potrebbe continuare al Boca Juniors.

“Non vedo come impossibile che il Boca possa prendere Podolski – spiega Codas – Ci incontreremo a giugno. Il Boca è il club di maggior riferimento qui in Sud America, Lukas non verrà a fare una passeggiata. E’ un campione del mondo, e se dice di voler venire al Boca è così. Se lo fa, vorrà cancellare l’immagine che De Rossi ha lasciato alle spalle”. In merito al mancato passaggio dell’ex Inter all’Olimpia, invece, Codas dichiara: “Gli abbiamo fatto un’offerta molto importante per giocare ad Olympia ed era molto interessato a venire, ma la sua famiglia non ha voluto seguirlo”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!