Colidio: “Non potevo rifiutare l’Inter, non me lo sarei perdonato. Lautaro ed Icardi mi hanno accolto bene”

Un ragazzo dall’ottimo potenziale, nazionale U20 dell’Argentina e pronto al grande salto nel calcio europeo: Facundo Colidio vuole riprendersi l’Inter. L’attaccante argentino è ora in prestito al Sint-Truiden dove – prima dello stop – stava trovando continuità di rendimento.

Colidio ha parlato ai microfoni di Tyc Sports iniziando dall’emergenza Covid-19: “Siamo preoccupati per la mia ragazza in Argentina. Qui siamo un po’ più tranquilli. Anche se in Belgio puoi uscire, lo evitiamo. I casi stanno aumentando, ce ne sono circa mille al giorno. Chiamata dell’Inter? Al Boca stavo andando molto bene, anche se ero la riserva. E’ arrivata questa offerta. Non ci potevo credere, è il sogno di ogni ragazzo giocare in un grande club in Europa. Se avessi rifiutato non me lo sarei perdonato. Il club lo ha capito e non ha messo ostacoli in modo che io andassi”.



Sul rapporto con Icardi e Lautaro: “Si sono comportati entrambi molto bene da quando sono arrivato all’Inter. Sono anche andato in panchina quando Mauro è tornato a giocare dopo il conflitto con la società. Mi davano molti consigli ogni giorno. E per quanto riguarda il calcio, ho colto l’occasione per guardare i loro movimenti, dato che sono molto timido e non gli ho mai chiesto consiglio”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!