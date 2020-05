Completati i test, l’Inter pronta a riprendere gli allenamenti. I calciatori saranno divisi in gruppi

Lo stop è durato a lungo, ma per l’Inter è giunto il momento di tornare in campo. La ripresa degli allenamenti era prevista per l’inizio della settimana, ma è stata posticipata di qualche giorno per garantire il tempo necessario alla processazione di tutti i controlli sanitari necessari alla ripresa. Ma, stando a quanto riportato dall’Ansa, tutto è proceduto per il verso giusto ed Antonio Conte potrà rivedere dal vivo i suoi calciatori già a partire da domani.

Le porte della Pinetina, infatti, si apriranno nuovamente ai calciatori, che inizieranno il lavoro sui vari campi dell’impianto a gruppi sei/otto giocatori per volta.

