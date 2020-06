GdS – Conte, il cambio modulo porta spesso al successo. E il trequartista era nei suoi pensieri dal… 2006!

Uno dei meriti che ad Antonio Conte va riconosciuto negli anni da allenatore, riguarda la grande capacità di saper chiaramente imporre il proprio credo tattico, adattandosi allo stesso tempo alle caratteristiche dei propri calciatori. Non è un caso se, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico leccese ha sempre vinto ogni volta in cui ha apportato una novità tattica alle sue squadre. A Bari, ad esempio, iniziò la sua avventura con il celebre 4-2-4. Modulo riproposto ai primi mesi della Juventus, prima di passare al 4-3-3 e vincere lo scudetto al primo anno bianconero con il definitivo 3-5-2.

Un sistema portato anche in Nazionale con ottimi risultati, ma che ha successivamente dovuto riadattare al Chelsea per via della presenza di un calciatore come Eden Hazard che richiedeva un assetto offensivo diverso. Detto fatto: Conte passa al 3-4-3 (o 3-4-2-1) e vince la Premier League al primo anno sulla panchina dei Blues. All’Inter non poteva che ripartire dal 3-5-2 con una coppia d’attacco composta da Lautaro e Lukaku che dopo 26 giornate è diventata la più prolifica degli ultimi 30 anni nella storia del club nerazzurro.

L’arrivo a gennaio di Christian Eriksen, però, ha imposto una seria riflessione al tecnico leccese che, sfruttando la lunga sosta e la nuova preparazione atletica, ha avuto modo di lavorare duramente sul nuovo 3-4-1-2. I gol degli attaccanti, come dimostrato dalla sfida con la Sampdoria, continuano ad essere assicurati, ma con un tocco di qualità in più allo loro spalle. Del resto, per uno che nel 2006 si era laureato allenatore a Coverciano con una tesi dal titolo ‘Considerazioni sul 4-3-1-2 e uso didattico del video’, non ci si poteva aspettare che questo nuovo passo verso l’inserimento del trequartista.

