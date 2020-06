TS – Conte cerca l’arma vincente in mezzo al campo: caccia all’incursore

Servono gol dalla panchina, e questo è un dato di fatto. Un altro problema che affligge la compagine guidata da Antonio Conte, però, sono le reti che provengono dalle incursioni a centrocampo, escamotage utilizzato in più occasioni dalle squadre allenate dall’ex Juventus e Chelsea: ecco perché, secondo Tuttosport, viene chiesto con insistenza un profilo alla Nainggolan o alla Vidal.

I nomi non sono casuali, anzi: in questa stagione il belga ha realizzato 5 reti in 21 partite, mentre il cileno ha aumentato di un’unità in entrambe le categorie. Ad inizio stagione, basti pensare alla gara casalinga con il Lecce, ci sono state due reti che hanno rimandato al concetto della valorizzazione dell’incursore: i gol di Brozovic e Sensi nella prima partita di campionato, ne rappresentano l’essenza, in particolare il secondo.

Un centrocampista con il gol nel DNA serve come il pane all’Inter di Conte: l’allenatore nerazzurro sarà accontentato?

