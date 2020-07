TS – Conte, deficit cambi: i subentrati degli avversari in campo 3 ore in più

I numeri certificano l’impressione: Antonio Conte non riesce a sfruttare nel migliore dei modi la novità dei cinque cambi a disposizione, come testimoniato dalle statistiche. Dalla ripartenza del campionato, infatti, come riportato da Tuttosport, i subentrati nerazzurri hanno calcato il campo per 466 minuti, a fronte dei 648 degli ingressi avversari. Dati alla mano, si tratta di circa tre ore in più.

Questo divario, commisurato ai singoli giocatori, si traduce in circa sei minuti medi in più a partita, fondamentali in quest’atipico finale di stagione. Nella gara con il Bologna, poi, il deficit è stato mostrato alla perfezione; quattro cambi per Conte oltre l’85esimo minuto (più l’ingresso precedente di Sanchez), tre cambi al 60esimo per Sinisa Mihajlovic, compreso l’ero di giornata Juwara.

Inoltre, in ben due sfide, contro Brescia e Sampdoria, Conte non ha utilizzato tutti i cambi a disposizione, fermandosi a quattro sostituzioni. Insomma, una tendenza che Conte deve saper affrontare e mutare, perlomeno nella fase finale di Europa League: serve una rosa più profonda, ma anche cambi mirati.

