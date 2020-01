Conte e quel retroscena su Ibrahimovic: “Lo volevo al Chelsea, ma lui non se l’è sentita”

Alla vigilia di Inter-Atalanta, Antonio Conte ha rilasciato un’interessante retroscena su Zlatan Ibrahimovic. Tornato al Milan in questo mercato invernale, lo svedese era stato corteggiato da Conte nel suo periodo inglese al Chelsea. Un corteggiamento che però, come rivelato oggi dal mister, non ha avuto i frutti desiderati dato che il giocatore declinò l’offerta.

Ecco le sue parole dalla conferenza stampa di oggi: “Colgo l’occasione per dare il bentornato a un campione come Ibra. C’è stato un momento in cui ho provato a convincerlo a venire al Chelsea ma non se l’è sentita. Lo stimo tantissimo, può dare molto a livello di personalità. Viene da un’infanzia in cui nessuno gli ha regalato niente. Penso possa dare tanto al Milan e portare personalità e responsabilizzare ancora di più l’ambiente”.

