Conte ha deciso: abbandonato il 3-5-2, Eriksen al centro del nuovo 3-4-1-2

Dopo un inizio di esperienza all’Inter un po’ sottotono, Christian Eriksen è pronto a diventare il faro della squadra nonché il centro del progetto. Pur metterlo a proprio agio al massimo, Antonio Conte è addirittura pronto a mollare il suo proverbiale 3-5-2, modulo di riferimento che lo ha portato a vincere tutti i titoli che ha conquistato finora in carriera. Il cambio sarà minimo ma sostanziale, perché nel nuovo 3-4-1-2 nerazzurro il danese agirà da trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

I primi frutti di questo cambiamento si potrebbero ammirare già domani sera, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Gennaro Gattuso, infatti, dovrebbe impostare nuovamente una gara molto difensiva, volta ad arginare il più possibile la devastante coppia d’attacco nerazzurra. In questo contesto, alle difficoltà incontrate all’andata potrebbe porvi rimedio proprio Eriksen, che tra le linee avrà il compito di trovare i pertugi giusti per innescare comunque la LuLa o, perché no, sbloccare lui la gara.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!